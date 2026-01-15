Bankitalia Panetta | in Italia salari orari reali fermi dal 2000

Secondo il governatore di Bankitalia, Ignazio Panetta, i salari orari reali in Italia sono rimasti stabili dal 2000. La stagnazione della produttività e il ritardo nell’innovazione rispetto ai paesi più avanzati rappresentano sfide significative per l’economia italiana, influenzando la crescita e la competitività del paese.

Roma, 15 gen. (askanews) – In Italia “la produttività ristagna da un quarto di secolo; la capacità di innovare resta distante dai paesi alla frontiera tecnologica. Questi freni alla crescita si traducono in una dinamica dei redditi e dei salari persistentemente debole, che da tempo limita le scelte e le prospettive delle persone, soprattutto delle donne e dei giovani”. E nel frattempo “dal 2000, i salari orari in Italia sono rimasti pressoché fermi in termini reali, contro una crescita del 21 per cento in Germania e del 14 in Francia”. Lo ha rilevato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno accademico 2025-26 dell’Università degli Studi di Messina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

