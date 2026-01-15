Bandcamp ha eliminato tutta musica realizzata dall’intelligenza artificiale sulla sua piattaforma

Bandcamp ha deciso di rimuovere tutti i brani realizzati con intelligenza artificiale dalla sua piattaforma. Questa scelta nasce dall’aumento significativo di contenuti di questo tipo, con l’obiettivo di tutelare l’autenticità e la qualità della musica proposta. La decisione riflette l’attenzione del servizio verso pratiche trasparenti e alla tutela degli artisti e degli ascoltatori.

Bandcamp ha ufficialmente bannato la musica basata sull’intelligenza artificiale, a seguito di un vistoso incremento di brani sulla piattaforma. L’annuncio è arrivato il 13 gennaio, quando il sito ha dichiarato di essere rimasto colpito “dall’enorme quantità di creatività e passione umana che gli artisti esprimono ogni giorno su Bandcamp”. Ha continuato dicendo che il fatto che sia “ sede di una comunità così vivace di persone reali che fanno musica incredibile è qualcosa che vogliamo proteggere e mantenere”. Di conseguenza, Bandcamp ha imposto un divieto assoluto sulla musica realizzata con l’intelligenza artificiale, affermando che la musica e qualsiasi traccia audio generati interamente o in parte sostanziale dall’intelligenza artificiale non sono consentiti sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

