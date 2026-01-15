Banca Progetto | film banche e calcio Ecco le nuove carte

Banca Progetto presenta le nuove carte ispirate a film, banche e calcio. Un’iniziativa che combina innovazione e cultura, offrendo ai clienti soluzioni finanziarie dal design originale e funzionale. Questa proposta si inserisce nel contesto di un settore in evoluzione, puntando a rafforzare il rapporto tra il mondo bancario e l’immaginario collettivo, con un occhio di riguardo alla qualità e all’estetica.

AGI - È il 13 ottobre del 2022, in un elegante appartamento di proprietà di Alessandro Di Paolo, al civico 8 di via Eustachio Manfredi, a Roma, nella sede legale della società di produzione cinematografica, video e programmi tv, AU79 S.r.l, si incontrano Mario Cardarelli e Antonio Scaramuzzino (in qualità di amministratori della società) l’avvocato Andrea Centofanti e il responsabile vendite di Banca Progetto, Fabrizio Ferrini. Il gruppo discute della concessione di un finanziamento da un milione e mezzo di euro per la produzione dell'opera cinematografica “ I Fratelli Re ”. Il ruolo di Banca Progetto e dell’agente Ida Ruggiero. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Banca Progetto: film, banche e calcio. Ecco le nuove carte Leggi anche: Carte svuotate senza toccarle: la truffa dei wallet digitali che spaventa le banche, ecco come difenderti Leggi anche: 64 milioni di euro di fidi facili. Ecco le società e gli imprenditori coinvolti a Roma nell'indagine Banca Progetto Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Banca Progetto, accordo banche-Amco: per il salvataggio un fondo di apporto con i grandi istituti e la società del Tesoro - Dopo l’incontro tra il governatore Panetta e il ministro Giorgetti il salvataggio di Banca Progetto è più vicino. milanofinanza.it

Banca Progetto, svolta sul salvataggio: vicina la soluzione sulla vendita degli 1,5 miliardi di npl - Poi Banca Progetto sarà ricapitalizzata ma a un costo più elevato del previsto ... milanofinanza.it

GUSTAVO MACHADO - QUAIS OS MAIORES PROBLEMAS do BRASIL? - PODCAST 3 IRMÃOS #902

Inchiesta sui finanziamenti sospetti concessi da Banca Progetto: spunta la spa dei social su cui han puntato gli Elkann. Nel decreto di perquisizione, contestata l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. facebook

Banca Progetto verso vendita €1,5 miliardi di npl; Fitd e banche italiane pronti a definire accordo entro fine febbraio 2026 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.