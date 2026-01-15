Banca d' Italia crescita Pil indebolita

Secondo la Banca d'Italia, l'economia italiana ha mostrato miglioramenti e capacità di adattamento negli ultimi anni, con una crescita del Pil in linea con la media europea. Tuttavia, negli ultimi tempi, la crescita si è indebolita, riflettendo trend condivisi da altri Paesi europei. Per i prossimi anni, le prospettive indicano una crescita modesta, richiedendo attenzione alle politiche di sviluppo sostenibile.

13.07 L'economia italiana negli scorsi anni è migliorata e "ha sorpreso" per la sua "capacità di adattamento", tornando a vedere aumenti del Pil nella media dell'area dell'euro ma "la crescita si è recentemente indebolita, come in altri Paesi europei e per i prossimi anni "sarà modesta".Così il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. Il rallentamento,dice,riporta "in primo piano le debolezze strutturali dell' economia italiana": "Produttività che ristagna e bassa innovazione", che causano "debolezza di redditi e salari". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

