Nel 2025, Ballando con le Stelle ha celebrato le sue venti edizioni, segnando un traguardo importante. Contestualmente, si è conclusa la storica collaborazione con l’Auditorium del Foro Italico, a Roma, dove lo show si è tenuto per molti anni. Un momento di bilancio e di saluto, che segna la fine di un’epoca per uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana.

Il 2025 è stato un anno di festa per Ballando con le Stelle, che ha tagliato il traguardo delle venti edizioni, ma anche di addio: è stata l’ultima volta dello show in onda dall’iconico Auditorium Rai del Foro Italico, a Roma. Secondo il Messaggero, la TV di Stato ha infatti deciso di interrompere il contratto d’affitto con l’Auditorium, di proprietà dell’ente Sport e Salute, che sulle casse dell’azienda pubblica pesa 350.000 euro all’anno. Il contratto dovrebbe cessare a giugno, ponendo dunque fine ad un’era indimenticabile per Rai 1: l’Auditorium ha ospitato – su tutti – fin dalla primissima puntata del 1995 Carràmba di Raffaella Carrà e dal 2005, per vent’anni, Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle saluta l’Auditorium del Foro Italico dopo vent’anni

