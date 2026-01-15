Ballando con le stelle cambia location dopo 20 anni le ipotesi sullo spostamento dello show
Dopo vent'anni al Foro Italico, Ballando con le stelle potrebbe trasferirsi in una nuova sede per la prossima stagione. Non sono ancora ufficializzate le conferme sulla location, nonostante diverse ipotesi siano state avanzate. La decisione, ancora in fase di valutazione, rappresenta un possibile cambiamento per uno degli appuntamenti più longevi della televisione italiana.
La prossima edizione di Ballando con le stelle potrebbe non essere al Foro Italico. Dopo vent'anni lo storico show di Rai1 potrebbe cambiare location e sebbene siano già state avanzate ipotesi sulla nuova collocazione, sembra non esserci nulla di confermato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
