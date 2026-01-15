Bagni rotti e pioggia nella scuola alunni trasferiti in un altro plesso

A causa di problemi strutturali, come bagni inutilizzabili e infiltrazioni, gli alunni di una scuola sono stati temporaneamente trasferiti in un altro plesso. La situazione ha reso necessario un intervento rapido per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle attività scolastiche. La priorità è assicurare ambienti adeguati per lo studio e il benessere degli studenti, mentre si valutano interventi di manutenzione per ripristinare la struttura originale.

Bagni rotti e pareti corrose dalle infiltrazioni: alunni di una scuola costretti a spostarsi in un altro plesso. Tiene banco in questi giorni la vicenda dell'Istituto comprensivo De Filippo di Ponticelli, nel Rione Conocal, che ha causa delle condizioni di assoluto degrado non ha potuto riaprire dopo le feste natalizie. NapoliToday aveva denunciato la vicenda nei giorni scorsi con un videoservizio che ha documentato anche l'occupazione delle mamme in segno di protesta nei confronti delle istituzioni. Il Comune di Napoli ha trovato una soluzione tampone: “In accordo con la dirigente dell’istituto - scrive in una nota - le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado potranno essere allocate temporaneamente al primo piano dell’edificio attiguo, recentemente ristrutturato grazie a un finanziamento del PNRR, il cui piano terra sarà a breve utilizzato come sede del centro per le famiglie”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Bagni rotti usati come magazzini e buchi sui muri: la relazione da incubo della Asl nella scuola Messi d'Oro Leggi anche: Bagni rotti e perdite d'acqua: scuola chiusa. E le mamme occupano |VIDEO Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ondata di scioperi nelle scuole superiori di Roma: Aule al gelo e disagi, ora basta. Bagni rotti e pioggia nella scuola, alunni trasferiti in un altro plesso - Tiene banco in questi giorni la vicenda della Scuola De Filippo di Ponticelli, nel ... napolitoday.it

