Axa Italia ha ottenuto per il sesto anno consecutivo la certificazione di Top Employer, confermando il suo impegno nel garantire un ambiente di lavoro di qualità. La certificazione, rilasciata da Top Employers Institute, riconosce le eccellenze nelle pratiche HR e nella cura dei dipendenti, sottolineando l’attenzione dell’azienda alla crescita professionale e al benessere dei suoi collaboratori.

Axa Italia è Top Employer per il sesto anno consecutivo, ottenendo la prestigiosa certificazione da Top Employers Institute, ente certificatore globale delle eccellenze HR. Al cuore del riconoscimento, un impegno quotidiano nel costruire una cultura aziendale attorno a due pilastri della “People Strategy”: “Care & Dare”, valorizzando l’unicità di ogni singola persona, l’inclusione e il benessere a 360° e promuovendo allo stesso tempo l’importanza di accogliere il cambiamento mediante iniziative e percorsi di crescita professionale e personale e lo sviluppo di competenze cruciali per il futuro, dal Tech&Data all’intelligenza artificiale, fino alla sostenibilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Axa, Top Employer per il sesto anno consecutivo

AXA Italia è Top Employer per il sesto anno consecutivo. I due pilastri della people strategy del Gruppo - “Care&Dare”: dare valore ai propri dipendenti e allo stesso tempo promuovere l’importanza di accogliere il cambiamento mediante iniziative e percorsi di crescita professionale e personale: ecco cosa c ... quotidiano.net