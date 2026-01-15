Avvocato di difesa 4 | è uscito il trailer ufficiale

Da today.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato il trailer ufficiale di “Avvocato di difesa 4”, il legal drama ispirato ai romanzi di Michael Connelly. Dopo due anni dall’ultima stagione, la serie torna su Netflix con nuove trame e la presenza di Cobie Smulders, nota per “How I Met Your Mother”. Restate aggiornati sulle novità di questa attesa ripresa.

È uscito il trailer di “Avvocato di difesa 4”. Il legal drama ispirato ai romanzi di Michael Connelly sta per tornare su Netflix, dopo due anni dal debutto del capitolo precedente, con tante novità, prima tra tutte Cobie Smulders di “How I Met Your Mother” nel cast. Ma ora possiamo già iniziare. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Stranger Things 5, uscito il trailer ufficiale: quando arriva la serie

Leggi anche: SpongeBob: Un’Avventura da Pirati – E’ uscito il trailer ufficiale del film! Uscita gennaio 2026

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

avvocato difesa 4 232Avvocato di difesa: Mickey affronta il caso più difficile della carriera, il suo, nel trailer ufficiale della stagione 4 - Ecco il trailer ufficiale della quarta stagione di Avvocato di difesa - comingsoon.it

AVVOCATO DI DIFESA: THE LINCLON LAWYER - Stagione 4 (2026) | Trailer sub ita del legal drama Netflix

Video AVVOCATO DI DIFESA: THE LINCLON LAWYER - Stagione 4 (2026) | Trailer sub ita del legal drama Netflix

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.