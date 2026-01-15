Avvocato di difesa 4 | è uscito il trailer ufficiale
È stato pubblicato il trailer ufficiale di “Avvocato di difesa 4”, il legal drama ispirato ai romanzi di Michael Connelly. Dopo due anni dall’ultima stagione, la serie torna su Netflix con nuove trame e la presenza di Cobie Smulders, nota per “How I Met Your Mother”. Restate aggiornati sulle novità di questa attesa ripresa.
È uscito il trailer di “Avvocato di difesa 4”. Il legal drama ispirato ai romanzi di Michael Connelly sta per tornare su Netflix, dopo due anni dal debutto del capitolo precedente, con tante novità, prima tra tutte Cobie Smulders di “How I Met Your Mother” nel cast. Ma ora possiamo già iniziare. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Stranger Things 5, uscito il trailer ufficiale: quando arriva la serie
Leggi anche: SpongeBob: Un’Avventura da Pirati – E’ uscito il trailer ufficiale del film! Uscita gennaio 2026
Avvocato di difesa: Mickey affronta il caso più difficile della carriera, il suo, nel trailer ufficiale della stagione 4 - Ecco il trailer ufficiale della quarta stagione di Avvocato di difesa - comingsoon.it
AVVOCATO DI DIFESA: THE LINCLON LAWYER - Stagione 4 (2026) | Trailer sub ita del legal drama Netflix
FONDI AD HAMAS CANESTRINI NELLA DIFESA C'è l'avvocato lagarino nel pool di difensori dei presunti finanziatori del terrorismo: operazione basata su informazioni di intelligence straniere inutilizzabili in tribunale facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.