Avellino saluta il Procuratore Airoma | il tempo della realtà nelle note del Cimarosa

Cinque anni alla guida della Procura, Piazzale De Marsico come un secondo ufficio di casa, e poi questo incontro al Polo Giovani: istituzioni da una parte, cittadini dall’altra, tutti dentro la stessa stanza, come in un vecchio scatto da conservare in un cassetto. Il direttore Maria Gabriella Della Sala, i maestri Valeria Sepe e Marilena Laurenza, e le tre soprano — Maria Vittoria Guarracino, Marika Pelonero, Caterina Pontrandolfo — hanno portato voci pulite, dritte, senza smalto inutile. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino, il procuratore Airoma saluta la città: “Delinquenza giovanile in aumento, ma indagini in corso daranno risultati” - “Sono stati cinque anni impegnativi, ma anche entusiasmanti sotto molti aspetti: abbiamo affrontato insieme tante difficoltà. irpiniaoggi.it