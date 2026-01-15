Avellino paziente muore in reparto | ma l?ospedale non avverte i familiari

A Avellino, un'anziana di 84 anni decede nel pronto soccorso dell’ospedale Moscati senza che i familiari siano informati. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle comunicazioni e sulle procedure di allerta nel reparto di emergenza. La famiglia, proveniente da Montemarano, ha appreso della tragica perdita solo successivamente, evidenziando possibili lacune nel sistema di comunicazione interna.

Avellino, anziana muore al Pronto soccorso ma i familiari lo apprendono il giorno dopo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Avellino, anziana muore al Pronto soccorso ma i familiari lo apprendono il giorno dopo ... tg24.sky.it

Muore al pronto soccorso ma nessuno avvisa i parenti. Succede all’Azienda ospedaliera Moscati di Avellino, dove una donna di 84 anni di Montemarano, piccolo centro della provincia irpina, è deceduta alla 5 del mattino per complicanze di tipo cardiologico. facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.