Avellino paziente muore in reparto | ma l?ospedale non avverte i familiari
A Avellino, un'anziana di 84 anni decede nel pronto soccorso dell’ospedale Moscati senza che i familiari siano informati. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle comunicazioni e sulle procedure di allerta nel reparto di emergenza. La famiglia, proveniente da Montemarano, ha appreso della tragica perdita solo successivamente, evidenziando possibili lacune nel sistema di comunicazione interna.
Muore al pronto soccorso ma nessuno avvisa i parenti. Succede all?Azienda ospedaliera Moscati di Avellino, dove una donna di 84 anni di Montemarano, piccolo centro della provincia irpina,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Rapina in casa, ladro accoltellato dal proprietario muore al Pronto soccorso. E i familiari scardinano la porta dell’ospedale
Leggi anche: Paziente cardiopatico viene dimesso dall’ospedale, appena torna a casa muore di infarto: “Per i medici era artrosi”
Avellino, paziente muore in reparto: ma l’ospedale non avverte i familiari; Ariano Irpino, lavori senza fine: blackout e traffico in tilt; Teatro San Carlo di Napoli, torna il «Nabucco» con cinque superstar; Morto Romolo Panico: «Arrestò i boss di Castellammare».
Avellino, paziente muore in reparto: ma l’ospedale non avverte i familiari - Succede all’Azienda ospedaliera Moscati di Avellino, dove una donna di 84 anni di Montemarano, piccolo centro della provincia ... ilmattino.it
Avellino, anziana muore nel Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati, i familiari lo apprendono il giorno dopo - Apprendono la morte della propria congiunta, ricoverata al Pronto Soccorso dell'azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, soltanto il giorno dopo il decesso. corriereirpinia.it
Avellino, anziana muore al Pronto soccorso ma i familiari lo apprendono il giorno dopo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Avellino, anziana muore al Pronto soccorso ma i familiari lo apprendono il giorno dopo ... tg24.sky.it
Muore al pronto soccorso ma nessuno avvisa i parenti. Succede all’Azienda ospedaliera Moscati di Avellino, dove una donna di 84 anni di Montemarano, piccolo centro della provincia irpina, è deceduta alla 5 del mattino per complicanze di tipo cardiologico. facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.