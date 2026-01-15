Avellino la fonderia di Luogosano divide | Morsa Fiom accusa Il comitato ha detto no a prescindere senza approfondire i fatti

A Luogosano, nei pressi di Avellino, si sono svolte manifestazioni contrastanti sulla questione della fonderia. La rappresentante della Fiom, Morsa, ha criticato il comitato locale per aver espresso un giudizio negativo senza approfondire i fatti. La situazione riflette tensioni e divergenze di opinioni tra le parti coinvolte, evidenziando la complessità di una vicenda che divide la comunità tra interessi economici e preoccupazioni sociali.

Il segretario Fiom di Avellino: "L'azienda ha rassicurato sul rispetto ambientale, ma il rifiuto è stato netto. Il problema è il futuro dei lavoratori, licenziati prima da ArcelorMittal e ora dalla vicenda della fonderia" In un angolo della città, un gruppo di cittadini si è raccolto per difendere il proprio territorio, la propria terra, la propria storia. Poco più in là, un gruppo di operai, licenziati da ArcelorMittal, ha reclamato un'ultima occasione per non precipitare nell'incertezza del domani. Il punto di contatto è un impianto industriale: la fonderia che Fonderie Pisano di Salerno intende insediare nel nucleo industriale di Luogosano, un comune della Media Valle del Calore, terra di vino, olio e agricoltura di eccellenza.

VIDEO-FOTO/ Luogosano, piazza divisa tra lavoro e ambiente - Nel pomeriggio, proprio nella sede del Palazzo di Governo, si è svolto un confronto istituzionale moderato dal prefet ... irpinianews.it

No alla fonderia nell’area dei vini Docg, sit-in ad Avellino - Diverse centinaia di persone della Media Valle del Calore hanno dato vita ad Avellino ad un sit- irpinianews.it

Allo stadio Partenio lo striscione: "NO alla fonderia a Luogosano, NO alle industrie altamente inquinanti in Irpinia" È stato apposto all'ingresso della tribuna Montevergine prima della partita delle 15 tra Avellino e Sanpdoria. Saranno presenti alcuni attivisti - facebook.com facebook

