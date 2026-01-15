Avellino-Carrarese sabato 17 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00 si sfideranno Avellino e Carrarese al Partenio. La partita, prevista in un orario pomeridiano, rappresenta un'occasione per analizzare le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici di un match che si preannuncia equilibrato, con entrambe le squadre impegnate a ottenere punti importanti in campionato.
Sabato pomeriggio al Partenio va in scena un confronto che sulla carta si presenta particolarmente equilibrato, fra Avellino e Carrarese. La gara è valevole per la ventesima giornata di Serie B ed è un’occasione per entrambe di staccarsi e avvicinarsi alla zona playoff. I padroni di casa dell’Avellino sono reduci dal successo casalingo contro la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
