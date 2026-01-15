Autostrade per l' Italia e Milano Cortina 2026 | siglata la partnership in vista dei giochi olimipici e paralimpici invernali

Autostrade per l’Italia e Fondazione Milano Cortina 2026 hanno ufficializzato una collaborazione strategica in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. La partnership sottolinea l'importanza della rete autostradale come infrastruttura fondamentale per garantire il regolare svolgimento dell’evento a livello internazionale. Un accordo che rafforza il ruolo delle infrastrutture italiane nel supporto di un’occasione di grande rilievo globale.

Fondazione Milano Cortina 2026 e Autostrade per l’Italia annunciano una partnership strategica, confermando il ruolo della rete autostradale come infrastruttura chiave a supporto di un evento di rilevanza globale. Durante i Giochi, la rete autostradale sarà parte integrante dell’esperienza Olimpica e Paralimpica. Le tratte adiacenti ai luoghi delle competizioni ospiteranno spazi pubblicitari a servizio degli utenti in movimento, offrendo supporto informativo e comunicazioni dedicate sul programma delle gare in corso: un presidio diffuso pensato per accompagnare i flussi, migliorare l’esperienza di viaggio e rafforzare il ruolo dell’infrastruttura autostradale come elemento di accoglienza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

