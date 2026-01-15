Auto?nomine potere familiare e conflitti d'interesse | il caso Madrid che imbarazza la Farnesina

Il caso Madrid coinvolge la presenza simultanea del console generale Spartaco Caldararo e della diplomatica Simona Battiloro, sua compagna, presso l’ambasciata italiana in Spagna. La situazione ha generato polemiche e sospetti di conflitti di interesse, mettendo sotto pressione la Farnesina. Questa vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle nomine e sui rapporti tra incarichi familiari e ruoli istituzionali nel contesto diplomatico italiano.

La contemporanea presenza del console generale d'Italia a Madrid, Spartaco Caldararo, e della diplomatica Simona Battiloro - sua compagna - nella stessa sede spagnola sta travolgendo la Farnesina in una tempesta di accuse, malumori e sospetti di conflitto d'interessi. Un caso che mette in discussione trasparenza, procedure e credibilità dell'intero sistema delle assegnazioni diplomatiche italiane.

