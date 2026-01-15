Australian Open 2026 | un big può saltare il torneo il motivo

L’Australian Open 2026 potrebbe vedere l’assenza di uno dei suoi protagonisti più rappresentativi. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Novak Djokovic, vincitore di 10 titoli a Melbourne, potrebbe essere costretto a saltare il torneo a causa di questioni legate alle normative o ad altri motivi ancora non confermati. Questa eventualità solleva dubbi sulla partecipazione del tennista e sulle dinamiche del primo Major dell’anno.

L’ombra del dubbio si allunga sull’Australian Open e su uno dei suoi protagonisti più iconici. Sulle colonne di questa mattina de Il Corriere dello Sport si può infatti leggere come Novak Djokovic, dominatore assoluto di Melbourne con 10 titoli conquistati in carriera, potrebbe essere costretto a saltare il primo Slam della stagione. Dopo aver rinunciato . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Casper Ruud potrebbe saltare gli Australian Open? Il norvegese rivela il motivo

Leggi anche: Kooyong Classic 2026, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini iscritti nel torneo-esibizione prima degli Australian Open 2026

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Australian Open, Italia con 5 teste di serie in singolare; 1 Point Slam, cos'è e come funziona l'evento pre Australian Open 2026: regole, partecipanti e formula. Presenti Sinner e Alcaraz; Australian Open 2026, Sinner e il sorteggio. Il tabellone di Jannik verso super derby con Musetti; The List: gli outsider che fanno tremare i big.

Australian Open 2026, il sorteggio di Sinner: Gaston avversario al primo turno - Il numero 2 del mondo trova Fonseca al terzo round, incrocio possibile con Musetti in semifinale ... adnkronos.com