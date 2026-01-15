Australian Open 2026 svolti i sorteggi | Sinner all’esordio con il francese Gaston

L'edizione 2026 degli Australian Open si apre con i sorteggi ufficiali. Tra i protagonisti italiani, Jannik Sinner affronterà al primo turno il francese Hugo Gaston. L'incontro rappresenta l'inizio del percorso dello sportivo italiano nel torneo di Melbourne, che si preannuncia ricco di sfide e attese. La competizione si svolgerà a Melbourne, confermando il suo ruolo come uno degli appuntamenti più importanti del calendario tennistico internazionale.

Melbourne – Jannik Sinner esordirà al primo turno degli Australian Open 2026 contro il francese Hugo Gaston. Il sorteggio del tabellone del singolare maschile ha abbinato l'azzurro, numero 2 del mondo e detentore del titolo, al 25enne transalpino, numero 94 del ranking. Al secondo turno, Sinner troverà l'australiano James Duckworth o il croato Dino Przmic. Al terzo round si profila il primo vero big match contro il brasiliano Joao Fonseca, sinora mai affrontato dall'azzurro del tour. Il cammino di Sinner. Il cammino di Sinner potrebbe proseguire agli ottavi con uno tra Darderi, Khachanov e Mpetshi Perricard.

