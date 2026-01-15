Australian Open 2026 sorteggiati i tabelloni | Sinner parte da Gaston possibili incroci con Djokovic e Musetti

Gli Australian Open 2026 hanno ufficialmente annunciato i tabelloni di singolare maschile. Jannik Sinner inizierà il torneo affrontando il francese Hugo Gaston, mentre possibili incontri con Novak Djokovic, Khachanov e Musetti sono tra le opzioni future. Anche Berrettini e Cobolli si preparano a sfide di rilievo, in un percorso che promette partite intense e di alto livello.

Percorso impegnativo per il campione in carica: possibili incroci con Khachanov, Shelton e Djokovic. Musetti, Berrettini e Cobolli in quarti di fuoco Il primo avversario di Jannik Sinner agli Australian Open 2026 sarà il francese Hugo Gaston. È questo l'esito del sorteggio del tabellone del primo Slam stagionale, che vede l'azzurro, numero due del mondo .

Australian Open 2026: il sorteggio di tutti gli italiani. Sinner pesca Gaston, azzurri poco fortunati - Si è conclusa la cerimonia di estrazione per il sorteggio degli Australian Open 2026. oasport.it

Sorteggiati i tabelloni degli Australian Open, Sinner debutta con Gaston - MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Il francese Hugo Gaston per cominciare, poi i possibili incroci con Karen Khachanov negli ottavi e Ben ... iltempo.it

Sinner, sorteggio Australian Open: il percorso fino alla finale. Sfortuna Berrettini facebook

Francesco MAESTRELLI ha superato le qualificazioni agli Australian Open e giocherà così il suo primo main draw in uno SLAM! x.com

