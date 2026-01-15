Lucia Bronzetti si ferma al turno decisivo delle qualificazioni agli Australian Open 2026, sconfitta da Sloane Stephens con un punteggio di 6-1 7-5. L’italiana, seconda nel seed delle qualificazioni, avrà comunque la possibilità di entrare nel torneo come lucky loser in caso di defezioni nel main draw. Stephens, invece, si garantisce un posto diretto nel tabellone principale.

Si ferma al turno decisivo delle qualificazioni la corsa di Lucia Bronzetti agli Australian Open 2026 di tennis: l’azzurra, accreditata del numero 2 del seeding cadetto, avrà comunque l’opportunità di partecipare al sorteggio per un eventuale posto da lucky loser nel caso in cui ci fosse qualche defezione nel main draw, nel quale invece entra di diritto la statunitense Sloane Stephens, che supera l’azzurra per 6-1 7-5 in un’ora e 37 minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra perde il servizio a zero nel secondo game, con la statunitense che scappa poi sul 3-0 non pesante. Bronzetti tiene la battuta ai vantaggi nel quarto gioco, ma non riesce ad essere incisiva in risposta, con Stephens che conferma il break di vantaggio e poi nel sesto game toglie ancora la battuta all’azzurra ai vantaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026, Lucia Bronzetti cede a Sloane Stephens nel turno decisivo delle qualificazioni

