Il sorteggio degli Australian Open 2026 ha stabilito il percorso di Jasmine Paolini nel torneo. Dopo un 2025 che l’ha vista fermarsi al terzo turno, la tennista italiana mira a migliorare il risultato e raggiungere i quarti di finale, obiettivo finora sfuggito a Melbourne. Di seguito, vengono analizzate le possibili avversarie e il percorso che potrebbe affrontare nel torneo.

Si è tenuto nella notte il sorteggio degli Australian Open 2026, e per Jasmine Paolini c'è qualcosa da riprendersi, visto che il 2025 l'ha vista fermarsi al terzo turno e vorrebbe raggiungere quella soglia dei quarti che, finora, a Melbourne non è ancora riuscita a raggiungere. Detto del fatto che al primo turno la numero 1 d'Italia giocherà contro una qualificata, e che dunque ogni analisi in tal senso va rinviata a quando si avrà il nome della stessa, al secondo per la toscana c'è una tra la slovena Veronika Erjavec e la polacca Magdalena Frech. Ci sono due precedenti con Frech, entrambi del 2023 e che parlano di un successo per parte: attenzione a lei, perché tra le non teste di serie è tra le clienti più scomode, perché ha la tendenza a giocare meglio quando si trova di fronte una giocatrice in alto nel seeding.

© Oasport.it - Australian Open 2026, il tabellone di Jasmine Paolini: le possibili avversarie turno per turno

