Australian Open 2026 il tabellone di Jasmine Paolini | le possibili avversarie turno per turno
Il sorteggio degli Australian Open 2026 ha stabilito il percorso di Jasmine Paolini nel torneo. Dopo un 2025 che l’ha vista fermarsi al terzo turno, la tennista italiana mira a migliorare il risultato e raggiungere i quarti di finale, obiettivo finora sfuggito a Melbourne. Di seguito, vengono analizzate le possibili avversarie e il percorso che potrebbe affrontare nel torneo.
Si è tenuto nella notte il sorteggio degli Australian Open 2026, e per Jasmine Paolini c’è qualcosa da riprendersi, visto che il 2025 l’ha vista fermarsi al terzo turno e vorrebbe raggiungere quella soglia dei quarti che, finora, a Melbourne non è ancora riuscita a raggiungere. Detto del fatto che al primo turno la numero 1 d’Italia giocherà contro una qualificata, e che dunque ogni analisi in tal senso va rinviata a quando si avrà il nome della stessa, al secondo per la toscana c’è una tra la slovena Veronika Erjavec e la polacca Magdalena Frech. Ci sono due precedenti con Frech, entrambi del 2023 e che parlano di un successo per parte: attenzione a lei, perché tra le non teste di serie è tra le clienti più scomode, perché ha la tendenza a giocare meglio quando si trova di fronte una giocatrice in alto nel seeding. 🔗 Leggi su Oasport.it
