Australian Open 2026 il tabellone aggiornato maschile e femminile | gli avversari di Sinner

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco il tabellone aggiornato degli Australian Open 2026, con le principali modalità di qualificazione e gli incontri di primo turno. In particolare, vengono illustrate le sfide e gli avversari di Jannik Sinner nel torneo maschile, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. La pubblicazione fornisce un quadro chiaro e dettagliato delle fasi iniziali della competizione, offrendo un riferimento utile per appassionati e professionisti del settore.

Sorteggiato il tabellone del torneo degli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. Sinner, che al primo turno affronta Gaston, si trova dalla parte di Musetti e Djokovic. Tutte le partite degli italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

