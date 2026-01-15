Australian Open 2026 il tabellone aggiornato maschile e femminile | gli avversari di Sinner

Ecco il tabellone aggiornato degli Australian Open 2026, con le principali modalità di qualificazione e gli incontri di primo turno. In particolare, vengono illustrate le sfide e gli avversari di Jannik Sinner nel torneo maschile, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. La pubblicazione fornisce un quadro chiaro e dettagliato delle fasi iniziali della competizione, offrendo un riferimento utile per appassionati e professionisti del settore.

Sorteggiato il tabellone del torneo degli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. Sinner, che al primo turno affronta Gaston, si trova dalla parte di Musetti e Djokovic. Tutte le partite degli italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Australian Open 2026, quando si sorteggia il tabellone e i possibili avversari di Sinner Leggi anche: Quanti italiani in tabellone agli Australian Open 2026? Nutrita pattuglia maschile, sparuta quella femminile La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: le entry list del torneo e il programma · Tennis; Aus Open, 14 italiani nelle quali: il tabellone; Calendario Australian Open 2026, tutte le informazioni sul primo Slam; Qualificazioni Australian Open 2026 - Programma, risultati, quando e dove vedere i match in tv e streaming del tabellone cadetto. Australian Open 2026, sorteggio tabellone principale: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti nella parte bassa, Matteo Berrettini incrocia subito De Minaur - Il sorteggio degli Australian Open regala subito grandi spunti per gli azzurri: Sinner e Musetti finiscono nella stessa metà di tabellone ... eurosport.it

Australian Open, il tabellone maschile: Sinner parte con Gaston, Musetti nel quarto di Djokovic - Sorteggiato il tabellone maschile del primo Slam dell’anno: la difesa del titolo di Jannik Sinner inizierà contro Hugo Gaston Sorteggiato il tabellone maschile degli Australian Open 2026, primo torneo ... tennisitaliano.it

Australian Open 2026, sorteggio tabellone principale: il percorso di Jannik Sinner per difendere il titolo - Jannik Sinner dovrà affrontare un cammino in salita per provare a difendere il titolo conquistato l'anno scorso a Melbourne ... eurosport.it

Il possibile percorso di Jannik Sinner agli Australian Open R1 - Gaston R2 - Duckworth / Qualificato R3 - Fonseca / Nardi R4 - Khachanov / Mpetshi Perricard QF - Shelton / Ruud SF - Djokovic / Musetti F - Alcaraz / Zverev / Auger Aliassime x.com

Scatta il conto alla rovescia per il sorteggio dell’Australian Open 2026: ecco orari, copertura televisiva e possibili incroci. Con chi esordiranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz facebook

