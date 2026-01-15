Australian Open 2026 il sorteggio sorride a Sinner ma non agli altri azzurri | ecco contro chi giocheranno i tennisti italiani a Melbourne

Il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio, ha assegnato a Jannik Sinner un percorso favorevole, mentre alcuni altri tennisti italiani dovranno affrontare sfide più impegnative. Di seguito, i dettagli sui prossimi avversari degli italiani nel torneo di Melbourne.

Il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2026, al via domenica 18 gennaio, potrebbe non dispiacere al detentore del titolo ma nasconde qualche gatta da pelare per gli altri italiani. Jannik Sinner, campione in carica e testa di serie numero 2, farà il suo debutto a Melbourne contro il francese Hugo Gaston. Un avvio sulla carta abbordabile, ma il percorso dell’altoatesino potrebbe complicarsi rapidamente: al terzo turno è possibile l’incrocio con il giovane talento brasiliano Joao Fonseca, mentre nei quarti di finale uno tra Ben Shelton e Casper Ruud potrebbe sbarrargli la strada. 🔗 Leggi su Open.online

