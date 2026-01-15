Australian Open 2026 | il sorteggio di tutti gli italiani Sinner pesca Gaston azzurri poco fortunati
Si è svolto il sorteggio degli Australian Open 2026, delineando il percorso dei partecipanti. Per gli italiani, le possibilità di avanzamento appaiono limitate, con alcuni abbinamenti sfavorvoli. Di seguito, i dettagli sui sorteggi di tutti gli atleti italiani presenti nel torneo, evidenziando le sfide e le prospettive per questa edizione.
Si è conclusa la cerimonia di estrazione per il sorteggio degli Australian Open 2026. Il percorso dei tennisti e delle tenniste ha preso forma e, per quanto riguarda l’Italia, le prospettive non sono particolarmente incoraggianti, se si considera il bilancio attuale. In attesa di comprendere come il main draw sarà completato dai qualificati, è possibile formulare alcune riflessioni sul cammino che attende gli azzurri. Si inizia con Jannik Sinner, due volte vincitore di questo torneo. L’altoatesino, attualmente al n.2 del mondo, esordirà contro l’estroso francese Hugo Gaston. Un debutto che potrebbe nascondere insidie, nonostante la posizione attuale del transalpino (n. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Sorteggio Australian Open 2026: Sinner pesca Gaston e avrà Djokovic sulla sua strada, Zverev per Alcaraz?
Leggi anche: Australian Open 2026, ecco il tabellone: Sinner dalla parte di Djokovic, esordio contro Gaston
Sorteggio Australian Open 2026: definito l’orario. Le teste di serie e dove seguirlo in streaming; Australian Open, tutte le date del primo Slam del 2026: qualificazioni, sorteggio, finali; Australian Open 2026, ufficiali data e ora del sorteggio: ecco quando; Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: le entry list del torneo e il programma · Tennis.
Sorteggio Australian Open 2026: Jasmine Paolini pesca una qualificata e vede Sabalenka all’orizzonte - Il cammino di Jasmine Paolini agli Australian Open 2026 di tennis inizierà contro una qualificata: l'azzurra, accreditata della testa di serie numero 7, ... oasport.it
Australian Open 2026: il sorteggio di tutti gli italiani. Sinner pesca Gaston, azzurri poco fortunati - Si è conclusa la cerimonia di estrazione per il sorteggio degli Australian Open 2026. oasport.it
Australian Open 2026, il tabellone aggiornato maschile e femminile: gli avversari di Sinner - Sorteggiato il tabellone del torneo degli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. fanpage.it
AUSTRALIAN OPEN 2026 – TABELLONE FEMMINILE Sorteggiato anche il draw del singolare femminile. Questi i quarti di finale teorici: [1] Aryna Sabalenka vs [7] Jasmine Paolini [3] Coco Gauff vs [8] Mirra Andreeva [6] Jessica Pegula vs facebook
Il possibile percorso di Jannik Sinner agli Australian Open R1 - Gaston R2 - Duckworth / Qualificato R3 - Fonseca / Nardi R4 - Khachanov / Mpetshi Perricard QF - Shelton / Ruud SF - Djokovic / Musetti F - Alcaraz / Zverev / Auger Aliassime x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.