L’Australian Open 2026 segna l’inizio della stagione dei grandi slam, con un importante montepremi e un tabellone ricco di sfide. Tra i protagonisti italiani, Jannik Sinner si prepara a scendere in campo in un torneo che combina prestigio sportivo e opportunità economiche. Di seguito, le informazioni sulle date di gioco e le caratteristiche principali dell’edizione 2026.

L’ Australian Open apre la stagione dei tornei del Grande Slam e rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti dell’anno tennistico, sia dal punto di vista sportivo sia economico. L’edizione 2026 si disputa al Melbourne Park e stabilisce un nuovo primato. Il montepremi complessivo dell’Australian Open 2026 raggiunge quota 111,5 milioni di dollari australiani, pari a circa 63,6 milioni di euro, con un incremento del 16% rispetto all’edizione precedente. Quanto guadagna chi vince gli Australian Open 2026. Nel singolare, il campione e la campionessa del torneo incasseranno ciascuno 4,15 milioni di dollari australiani, equivalenti a circa 2,38 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Australian Open 2026, il montepremi e il tabellone di Sinner: quando gioca

