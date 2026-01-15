Australian Open 2026 | i sorteggi per gli italiani Sinner-Musetti possibile incrocio in semifinale
Ecco un'analisi dei sorteggi degli italiani all'Australian Open 2026. Sinner affronterà Gaston al primo turno, mentre Musetti sfiderà Collignon. Inizialmente sfavoriti, Berrettini incontrerà De Minaur. La competizione si annuncia interessante, con possibili incroci tra i giocatori italiani nelle fasi avanzate del torneo. Di seguito i dettagli sui sorteggi e le prospettive per gli atleti nazionali.
Il numero due del mondo trova il francese Gaston al primo turno, Musetti il belga Collignon. Inizio sfavorevole per Berrettini, che sfiderà De Minaur. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Australian Open 2026, ecco il tabellone: possibile derby in semifinale tra Sinner e Musetti. Tutti gli avversari degli italiani
Leggi anche: Gli italiani scelgono le esibizioni prima degli Australian Open: dove giocheranno Sinner, Musetti e Berrettini
Sorteggio Australian Open 2026: definito l’orario. Le teste di serie e dove seguirlo in streaming; Australian Open, tutte le date del primo Slam del 2026: qualificazioni, sorteggio, finali; Australian Open 2026, ufficiali data e ora del sorteggio: ecco quando; Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: le entry list del torneo e il programma · Tennis.
Australian Open 2026, il tabellone aggiornato maschile e femminile: gli avversari di Sinner - Sorteggiato il tabellone del torneo degli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. fanpage.it
Chi vincerà gli Australian Open 2026? Alcaraz e Sinner favoriti ma... non in una speciale scommessa - Debutto contro il francese Gaston per Jannik che va a caccia del terzo titolo a Melbourne. tuttosport.com
Australian Open 2026, sorteggiato il tabellone: gli avversari di Sinner e Musetti - Per gli italiani che saranno impegnati nei singolari maschile e femminile, un cammino che preannuncia qualche insidia g ... msn.com
Sinner, sorteggio Australian Open: il percorso fino alla finale. Sfortuna Berrettini facebook
Francesco MAESTRELLI ha superato le qualificazioni agli Australian Open e giocherà così il suo primo main draw in uno SLAM! x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.