Australian Open 2026 | i sorteggi per gli italiani Sinner-Musetti possibile incrocio in semifinale

Ecco un'analisi dei sorteggi degli italiani all'Australian Open 2026. Sinner affronterà Gaston al primo turno, mentre Musetti sfiderà Collignon. Inizialmente sfavoriti, Berrettini incontrerà De Minaur. La competizione si annuncia interessante, con possibili incroci tra i giocatori italiani nelle fasi avanzate del torneo. Di seguito i dettagli sui sorteggi e le prospettive per gli atleti nazionali.

