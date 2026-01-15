Australian Open 2026 ecco il tabellone | Sinner dalla parte di Djokovic esordio contro Gaston

All’inizio degli Australian Open 2026, Jannik Sinner affronterà Hugo Gaston nel suo primo match. Il tennista italiano, attualmente numero 2 del ranking mondiale, partecipa con successo alle ultime due edizioni dello Slam. Il torneo si svolge a Melbourne, offrendo un’occasione importante per i giocatori di affrontare una delle competizioni più prestigiose del circuito.

Jannik Sinner sfiderà il francese Hugo Gaston nel suo esordio agli Australian Open 2026, con il tennista altoatesino – numero 2 del mondo – che si è imposto nelle ultime due edizioni del primo Slam dell’anno. Per Sinner, inserito nella parte bassa del tabellone dove è presente anche Novak Djokovic, ipotesi scontro con la promessa brasiliana Joao Fonseca al terzo turno. Dall’altra parte del tabellone Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Per il numero 5 del ranking, Lorenzo Musetti, al primo turno ci sarà invece il belga Raphael Collignon. In caso di vittoria il tennista toscano potrebbe incontrare al secondo turno Lorenzo Sonego, che esordirà a sua volta contro lo spagnolo Taberner. 🔗 Leggi su Lapresse.it

