australian open 2026 definiti gli accoppiamenti dei qualificati jasmine paolini maestrelli e nardi scoprono gli avversari

A poche ore dal sorteggio dei main draw degli Australian Open 2026, si sono concluse le qualificazioni e sono stati definiti gli accoppiamenti dei tennisti qualificati. Jasmine Paolini, Maestrelli e Nardi scoprono così i loro avversari, segnando un passo importante verso il primo turno del torneo. La fase di qualificazione si è rivelata impegnativa, e ora i giocatori attendono con attenzione i rispettivi incontri di esordio.

A poche ore dal sorteggio dei main draw di singolare, maschile e femminile, degli Australian Open 2026 di tennis, si sono esaurite le qualificazioni, e sono stati sorteggiati gli accoppiamenti tra i tennisti che hanno superato il tabellone cadetto e coloro che ancora non conoscevano il nome del proprio avversario all’esordio. Nel complesso erano 4 gli italiani interessati dalla questione, e l’unica azzurra coinvolta era proprio la numero 7 del seeding, Jasmine Paolini, per la quale il percorso a Melbourne si preannuncia a forti tinte bielorusse, dato che dopo l’ipotetico quarto di finale contro Aryna Sabalenka, arriva l’esordio contro Aliaksandra Sasnovich. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

