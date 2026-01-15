Aumentano gli ospiti nelle Rsa ma al Nord il triplo dei posti letto rispetto al Mezzogiorno

Nel panorama delle residenze per anziani, si osserva un aumento degli ospiti, tuttavia la distribuzione dell’offerta varia significativamente tra Nord e Mezzogiorno. Il Nord presenta infatti circa il triplo dei posti letto rispetto alle regioni meridionali, evidenziando una disparità che riguarda sia la disponibilità di strutture sia l’accesso ai servizi. Questa differenza riflette le diverse condizioni socio-economiche e demografiche delle aree italiane.

Crescono gli ospiti delle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie, ma l'Italia continua a muoversi a due velocità quando si guarda alla distribuzione dell'offerta sul territorio. A confermarlo è l'Istat, con un report pubblicato il 13 gennaio 2026 che mette in evidenza un aumento della domanda di assistenza residenziale, soprattutto legata all' invecchiamento della popolazione. I numeri raccontano una realtà in evoluzione, ma anche un sistema che fatica a garantire livelli di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale. Più strutture e più posti letto nelle RSA in Italia, ma l'offerta resta sbilanciata.

Rsa, Istat: “Aumentano ospiti nelle strutture,+ 6%, 3 anziani su 4"/ Resta divario di offerta tra Nord e Sud - Istat, offerta e ospiti in Rsa 2024 in Italia, aumentano i posti letto ma resta ancora ampio il divario tra Nord e Sud in rapporto agli abitanti ... ilsussidiario.net

Rsa: cresce il numero degli ospiti, ma resta il divario Nord-Sud nell’offerta. I dati Istat - Gli ospiti accolti nel 2024 sono stati 385. quotidianosanita.it

