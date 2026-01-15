All'Istituto Alberghiero Ipsar “Le Streghe” di Benevento si segnalano problemi di riscaldamento in diverse aule dall'inizio dell'anno scolastico. In almeno quattro classi, i termosifoni non funzionano, causando disagio a studenti e docenti. La situazione evidenzia criticità nelle condizioni di comfort e potrebbe influire sul regolare svolgimento delle attività didattiche.

Disagi all' Istituto Alberghiero Ipsar "Le Streghe" di Benevento, dove in almeno quattro classi, dall'inizio dell'anno scolastico, i termosifoni risultano non funzionanti, creando notevoli difficoltà a studenti e docenti. Nei primi mesi di scuola la situazione è stata in parte tamponata grazie alle temperature ancora miti, ma con il rientro in aula dopo la pausa natalizia e il progressivo abbassamento delle temperature, il problema si è aggravato. All'interno delle aule il freddo è diventato difficile da sopportare e, secondo quanto riferito, diversi studenti si sarebbero anche ammalati.

© Anteprima24.it - Aule senza riscaldamento e studenti assenti: scoppia il caso all’Alberghiero di Benevento

