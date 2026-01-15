Aule senza riscaldamento all’Ipsar Le Streghe la dirigente | Problematica sarà risolta a giorni

All’Ipsar Le Streghe, le aule sono attualmente prive di riscaldamento a causa di termosifoni non funzionanti. La dirigente scolastica, Paola Guarino, ha assicurato che il problema sarà risolto entro pochi giorni, dopo aver ricevuto rassicurazioni dall’ente Provincia. La scuola si impegna a ripristinare al più presto il normale funzionamento degli impianti di riscaldamento, garantendo un ambiente più confortevole per studenti e personale.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Entro la settimana prossima i termosifoni saranno funzionanti". Sul problema dei termosifoni che risultano non funzionanti all- Ipsar Le Streghe abbiamo ascoltato la dirigente scolastica Paola Guarino che ha ricevuto rassicurazioni dall'ente Provincia per la risoluzione del problema. All'Istituto di via Santa Colomba almeno per quattro classi il problema esiste, ma la dirigente da noi contattata ha rassicurato: "Mi sono interfacciata con la Provincia che tempestivamente si è attivata per risolvere i problemi". La dirigente ha però voluto precisare: "Non è vero che ad inizio anno scolastico che non funziona l'impianto di riscaldamento.

