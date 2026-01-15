Aule fredde a Palermo scatta l’operazione ‘Sos’ del Codacons Al sindaco arriva un termosifone in regalo

Il Codacons ha avviato l’operazione “Sos Aule Fredde” a Palermo, evidenziando il problema delle aule scolastiche troppo fredde. Inviando un termosifone al sindaco, l’associazione mira a sensibilizzare sull’impatto delle basse temperature sulla salute dei minori e a raccogliere segnalazioni da parte di studenti e famiglie. La questione riguarda la tutela del benessere nei luoghi di studio, al centro dell’attenzione delle autorità locali e delle istituzioni.

Il Codacons invia un termosifone al sindaco di Palermo e lancia "Sos Aule Fredde" per raccogliere segnalazioni, denunciando che il gelo "incide direttamente sulla salute dei minori". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Guasti al riscaldamento e aule fredde: la situazione nelle scuole superiori del novarese Leggi anche: Scuole al gelo: anche in Brianza aule fredde e alunni a casa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Studentessa ha un malore per il freddo in aula, emergenza gelo in classe nel Palermitano; “Freddo glaciale nelle scuole siciliane, aule come frigoriferi”: la protesta all’Ars; Palermo, riecco Magnani: risoluzione anticipata del prestito, il difensore torna in rosa; Palermo, la rissa e l’omicidio Celesia in discoteca: 17 anni e 4 mesi, pena più alta per il killer. Aule al gelo a Palermo, malore per una bimba di 4 anni - Una bambina di 4 anni del plesso Nicolò Turrisi, dell’Istituto comprensivo statale Luigi Capuana, si ... sicilianews24.it

Scuola senza riscaldamenti, bambina di 4 anni ha un malore per il freddo: «Era viola e tremava» - Stufette accese nelle aule, coperte di lana sulle spalle, cappotti indossati anche durante le lezioni. msn.com

Classi fredde e umide . Scatta la protesta degli studenti dell’Isi2 - Anche quest’anno si ripetono le criticità legate al riscaldamento e alle infiltrazioni ma stavolta la Provincia assicura impegni precisi per fronteggiare l’emergenza. lanazione.it

Aule fredde al Nervi-Alaimo di Lentini: studenti in protesta, annunciata assenza di massa facebook

Aule fredde all'Itis di Spoleto, preside: «Tutto risolto nel giro di un'ora» x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.