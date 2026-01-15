Aule al freddo la provocazione del Codacons | un termosifone in regalo a Lagalla

Il Codacons ha inviato simbolicamente un termosifone al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, per evidenziare il problema delle aule fredde nelle scuole cittadine. La provocazione mira a sensibilizzare l’amministrazione sulla necessità di intervenire per migliorare il comfort e le condizioni ambientali degli ambienti scolastici, affrontando con urgenza questa emergenza che coinvolge studenti e personale scolastico.

Aule fredde a Palermo, scatta l’operazione ‘Sos’ del Codacons. Al sindaco arriva un termosifone in regalo - Il Codacons invia un termosifone al sindaco di Palermo e lancia "Sos Aule Fredde" per raccogliere segnalazioni, denunciando che il gelo "incide direttamente sulla salute dei minori". orizzontescuola.it

Aule fredde nelle scuole, il Codacons lancia l’allarme: “Servono interventi immediati” - Alla luce delle segnalazioni raccolte, l’associazione rivolge un appello alle autorità competenti, invitandole a intervenire con urgenza per ripristinare condizioni di normalità e sicurezza negli ... giornaledipuglia.com

"FREDDO GLACIALE NELLE SCUOLE SICILIANE" | "Aule come frigoriferi": la protesta all’Ars - leggi --> https://www.teleone.it/2026/01/15/freddo-glaciale-nelle-scuole-siciliane-aule-come-frigoriferi-la-protesta-allars/ facebook

Freddo al Montale di Bordighera, studenti lasciano le aule: genitori furiosi per le minacce di note di assenza x.com

