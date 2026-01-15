Aule al freddo la provocazione del Codacons | un termosifone in regalo a Lagalla
Il Codacons ha inviato simbolicamente un termosifone al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, per evidenziare il problema delle aule fredde nelle scuole cittadine. La provocazione mira a sensibilizzare l’amministrazione sulla necessità di intervenire per migliorare il comfort e le condizioni ambientali degli ambienti scolastici, affrontando con urgenza questa emergenza che coinvolge studenti e personale scolastico.
Il Codacons sceglie la strada della provocazione per denunciare l'emergenza delle aule gelide nelle scuole palermitane con l'invio simbolico di un termosifone come regalo al sindaco Roberto Lagalla. "Un gesto ironico ma dal significato chiaro, pensato per richiamare l'attenzione su una situazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Aule fredde a Palermo, scatta l’operazione ‘Sos’ del Codacons. Al sindaco arriva un termosifone in regalo
Leggi anche: Primaria Capannini, aule al freddo per la caldaia andata in blocco
Aule al freddo, la provocazione del Codacons: un termosifone in regalo a Lagalla - Il presidente regionale: "Le scuole senza riscaldamento sono una questione che incide direttamente sulla salute dei minori e sul d ... palermotoday.it
Aule fredde a Palermo, scatta l’operazione ‘Sos’ del Codacons. Al sindaco arriva un termosifone in regalo - Il Codacons invia un termosifone al sindaco di Palermo e lancia "Sos Aule Fredde" per raccogliere segnalazioni, denunciando che il gelo "incide direttamente sulla salute dei minori". orizzontescuola.it
Aule fredde nelle scuole, il Codacons lancia l’allarme: “Servono interventi immediati” - Alla luce delle segnalazioni raccolte, l’associazione rivolge un appello alle autorità competenti, invitandole a intervenire con urgenza per ripristinare condizioni di normalità e sicurezza negli ... giornaledipuglia.com
"FREDDO GLACIALE NELLE SCUOLE SICILIANE" | "Aule come frigoriferi": la protesta all’Ars - leggi --> https://www.teleone.it/2026/01/15/freddo-glaciale-nelle-scuole-siciliane-aule-come-frigoriferi-la-protesta-allars/ facebook
Freddo al Montale di Bordighera, studenti lasciano le aule: genitori furiosi per le minacce di note di assenza x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.