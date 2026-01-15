Auditorium Nicola Calipari presentato il nuovo progetto

È stato presentato il progetto di ristrutturazione del nuovo Auditorium “Nicola Calipari”. L’obiettivo è creare uno spazio culturale polifunzionale, pensato per favorire incontri, eventi e iniziative culturali nel rispetto dell’ambiente e del contesto locale. L’intervento mira a valorizzare il patrimonio artistico e a offrire un punto di riferimento stabile per la comunità, contribuendo allo sviluppo culturale della zona.

Presentato il progetto del nuovo Auditorium “Nicola Calipari”: un simbolo culturale che rinasce. Fonte foto: on. Daniela Iiriti Si è svolta questa mattina, nella sala Giuditta Levato di Palazzo Campanella, la presentazione del progetto del nuovo Auditorium “Nicola Calipari”. L’opera è attesa da anni e punta a diventare uno dei poli culturali più importanti di Reggio Calabria. L’annuncio è stato dato dal Presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, alla presenza dei Consiglieri regionali. Tutti hanno espresso condivisione e soddisfazione per l’avvio di un intervento ritenuto strategico per la vita culturale e sociale del territorio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Auditorium Nicola Calipari, presentato il nuovo progetto Leggi anche: Auditorium Calipari, la Regione "recupera" oltre 10 milioni per il completamento dell'opera Leggi anche: Presentato il progetto definitivo del nuovo Stadio “Città di Arezzo” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Nuovo Auditorium “Nicola Calipari”: pubblicato il bando di gara, al via la fase operativa - Il progetto, vincitore di un concorso affidato alla Speri Società di Ingegneria e Architettura S. reggiotv.it

Cirillo, a breve il bando per l'appalto dei lavori dell'auditorium 'Calipari' - L'auditorium "Nicola Calipari" di palazzo Campanella avrà presto una nuova vita dopo il crollo improvviso del tetto della vecchia struttura avvenuto il 31 luglio 2020. msn.com

Cinque anni dopo il crollo, l’Auditorium “Nicola Calipari” verso la ricostruzione - Oggi la conferenza stampa a Palazzo Campanella: il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, annuncia la pubblicazione del bando di gara e sottolinea l’avvio della fase operativa del prog ... corrieredellacalabria.it

Auditorium “Nicola Calipari”, dopo quasi 6 anni il bando per la ricostruzione: «impegno mantenuto»

Pubblicazione bando di gara nuovo Auditorium "Nicola Calipari", Cirillo: «Impegno mantenuto, ora si apre fase operativa» Nuovo Auditorium “Nicola Calipari”, pronto il bando di gara Cirillo: «Un impegno mantenuto, ora si apre la fase operativa» Si è svolta qu facebook

