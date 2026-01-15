Audi Crooks rappresenta molto più di un semplice corpo: è il simbolo di dedizione e passione nel mondo del basket universitario. Nel primo turno del torneo NCAA 2023/2024, le Iowa State Cyclones affrontano le Maryland Terrapins, dando il via a una nuova stagione ricca di sfide e emozioni. Un evento che riunisce atleti e appassionati in un appuntamento importante per il movimento sportivo universitario.

È il primo turno del torneo NCAA della stagione 20232024, a sfidarsi ci sono le Iowa State Cyclones e le Maryland Terrapins. Nel secondo quarto Iowa è andata sotto anche di 20 punti, ma ha risalito la china e a poco più di due minuti dalla fine è avanti di tre. La palla per mettere due possessi di distacco tra le due squadre passa, inevitabilmente, dalle mani di Audi Crooks. La numero 55 riceve in post basso da Emily Ryan, il raddoppio è in ritardo e Crooks appoggia con facilità al tabellone il canestro del +5. È il trentasettesimo punto della sua partita, Iowa State non si guarda più indietro e si guadagna il secondo turno contro le padrone di casa di Stanford. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Audi Crooks non è il suo corpo

Audi Crooks, la "Lady Shaq" che domina sotto canestro con la sua gentilezza - La storia di Lady Shaq, dominatrice in Ncaa dall'alto dei suoi 192 cm e 116 kg, ma soprattutto esempio di gentilezza ... sport.sky.it