Attrice premio Oscar guadagna milioni di dollari a film ma più che diva di Hollywood Jennifer Lawrence si definisce stay-at-home mom

Jennifer Lawrence, attrice premio Oscar e star di Hollywood, ha recentemente condiviso un aspetto meno noto della sua vita, affermando di preferire l’identità di “stay-at-home mom”. Nonostante il suo successo internazionale e i milioni guadagnati con i film, Lawrence si considera prima di tutto una madre casalinga, evidenziando un rapporto autentico con la famiglia e una scelta di vita lontana dai sfarzi del mondo dello spettacolo.

«Mi identifico come una mamma casalinga». A pronunciare queste parole non è una donna qualunque alle prese con pannolini e sacrifici economici. Ma Jennifer Lawrence, attrice da Oscar e da milioni di dollari a film. La dichiarazione, rilasciata durante l’apparizione al podcast SmartLess, ha il sapore di una provocazione involontaria. Di certo, la definizione di «casalinga» per una star di Hollywood che lavora tre mesi l’anno e trascorre il resto del tempo nella sua villa, è ben diversa da quella di milioni di donne che hanno dovuto rinunciare a carriera e indipendenza economica per occuparsi dei figli. 🔗 Leggi su Amica.it

