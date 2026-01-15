’Attraversare Auschwitz’ per la Memoria

Domani alle 17 nella biblioteca ’Chioccon’ dell’Isgrec, nella Cittadella degli studi, si svolgerà il secondo incontro del ciclo ’Le ferite della storia: i genocidi del Novecento’, intitolato ’Attraversare Auschwitz’. L’evento invita alla riflessione sulla memoria e sugli orrori del passato, offrendo uno spazio di approfondimento e dialogo sui genocidi del Novecento.

Domani alle 17 nella biblioteca ’Chioccon’ dell’Isgrec, nella Cittadella degli studi, si terrà il secondo incontro del ciclo ’Le ferite della storia: i genocidi del Novecento’, dal titolo ’Attraversare Auschwitz. Percorsi di memoria attiva’. Ilaria Cansella, direttrice dell’Isgrec, dialogherà con Silvia Bencini (nella foto) e Luca Bravi, partendo dal loro volume dal titolo ’Auschwitz: percorsi di memoria attiva. Luoghi e oggetti tra passato e presente’ che descrive percorsi educativi della memoria, a partire dalla proposta di ’attraversare Auschwitz’, non limitandosi a visitarlo, ma trasformandolo da monumento cristallizzato a strumento di formazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Vi invitiamo all'incontro pubblico di presentazione del libro "Attraversare Auschwitz. Storie di Rom e Sinti: identità, memorie, antiziganismo” a cura di Eva Rizzin venerdì 30 gennaio 2026, ore 20.30 - Casa per la Pace “La Filanda”, via Canonici Renani 8, facebook