Attività a sostegno della Memoria del Novecento | in tre anni quasi 200mila euro nel Piacentino

Tra il 2022 e il 2024, la Regione Emilia-Romagna ha destinato quasi 200.000 euro nel Piacentino per iniziative a tutela e valorizzazione della memoria del Novecento. Attività che includono visite ai luoghi simbolo delle tragedie storiche, corsi per docenti, pubblicazioni e celebrazioni significative, contribuendo a mantenere vivo il ricordo e a promuovere la conoscenza della storia locale.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.