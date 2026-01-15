Attività a sostegno della Memoria del Novecento | in tre anni quasi 200mila euro nel Piacentino
Tra il 2022 e il 2024, la Regione Emilia-Romagna ha destinato quasi 200.000 euro nel Piacentino per iniziative a tutela e valorizzazione della memoria del Novecento. Attività che includono visite ai luoghi simbolo delle tragedie storiche, corsi per docenti, pubblicazioni e celebrazioni significative, contribuendo a mantenere vivo il ricordo e a promuovere la conoscenza della storia locale.
Viaggi nei luoghi simbolo delle tragedie del Novecento, corsi per docenti e numerose pubblicazioni, public history, valorizzazione dei luoghi della memoria e celebrazioni di ricorrenze importanti per la storia del territorio: nel triennio 2022-2024, la Regione Emilia-Romagna ha investito quasi 3. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
