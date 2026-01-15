Atterrati gli astronauti della ISS dopo il problema medico
Gli astronauti della ISS sono stati recuperati con successo dopo un intervento di emergenza a causa di un problema medico improvviso. La missione di recupero si è svolta senza complicazioni, garantendo la sicurezza del personale coinvolto. La situazione è stata gestita con efficienza, permettendo il ritorno a terra degli astronauti in condizioni stabili e sotto controllo.
Completata con successo la missione di recupero degli astronauti dalla ISS dopo che uno di loro era stato colpito da un improvviso problema medico. La capsula Dragon di SpaceX è infatti rientrata sulla Terra ammarando nel Pacifico, al largo di San Diego in California, alle ore 3.40 del mattino americane, quando in Italia erano le 9.40 di giovedì 15 gennaio. A bordo gli americani Zena Cardman e Mike Fincke della Nasa, la giapponese Kimiya Yui e il cosmonauta russo Oleg Platonov, che hanno trascorso 167 giorni nello spazio e sarebbero dovuti restare in orbita per circa un altro mese. Per questioni di privacy, l’agenzia americana non ha rivelato l’identità dell’astronauta ammalato né l’entità del suo problema di salute. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Nasa, rientro anticipato per Crew-11: problema medico sulla ISS, astronauti riportati a Terra
Leggi anche: ISS, ritorno anticipato astronauti: data confermata, oggi cambio di comando. “Imprevisto medico, a bordo siamo ok”
Atterrati gli astronauti della ISS dopo il problema medico - Completata con successo la missione di recupero degli astronauti dalla ISS dopo che uno di loro era stato colpito da un improvviso problema medico. msn.com
L'equipaggio della ISS atterra sulla Terra dopo problema medico - Quattro membri dell'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sono ammarati nell'Oceano ... notizie.tiscali.it
Gli astronauti lasciano la Stazione Spaziale Internazionale dopo un’emergenza medica - Pubblicato il 15 gennaio 202615 gennaio 2026 Clicca qui per condividere sui social media condividi2 Condividere Una capsula SpaceX che trasporta quattro astronauti dalla Stazione Spaziale Internaziona ... oltrelalinea.news
L'equipaggio della ISS atterra sulla Terra dopo problema medico
Una sottile falce di Terra sorge dietro l’orizzonte lunare, ripresa dagli astronauti dell’Apollo 12 durante il novembre del 1969. La foto è stata scattata da uno dei finestrini del modulo lunare, mentre si trovava in orbita prima dell’allunaggio. Tra i vari crateri visibili facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.