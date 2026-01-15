atterrati gli astronauti della iss dopo il problema medico

Gli astronauti della ISS sono stati recuperati con successo dopo un intervento di emergenza a causa di un problema medico improvviso. La missione di recupero si è svolta senza complicazioni, garantendo la sicurezza del personale coinvolto. La situazione è stata gestita con efficienza, permettendo il ritorno a terra degli astronauti in condizioni stabili e sotto controllo.

Completata con successo la missione di recupero degli astronauti dalla ISS dopo che uno di loro era stato colpito da un improvviso problema medico. La capsula Dragon di SpaceX è infatti rientrata sulla Terra ammarando nel Pacifico, al largo di San Diego in California, alle ore 3.40 del mattino americane, quando in Italia erano le 9.40 di giovedì 15 gennaio. A bordo gli americani Zena Cardman e Mike Fincke della Nasa, la giapponese Kimiya Yui e il cosmonauta russo Oleg Platonov, che hanno trascorso 167 giorni nello spazio e sarebbero dovuti restare in orbita per circa un altro mese. Per questioni di privacy, l’agenzia americana non ha rivelato l’identità dell’astronauta ammalato né l’entità del suo problema di salute. 🔗 Leggi su Lettera43.it

