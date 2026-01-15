In occasione del cinquantenario della morte di Agatha Christie, su Netflix arriva “I sette quadranti”, una miniserie basata sul romanzo del 1929. Ambientata in atmosfere che ricordano Downton Abbey, la serie presenta una recitazione accurata, ma la narrazione risulta piuttosto piatta e poco coinvolgente. Un’opportunità per gli appassionati di Christie di scoprire un’opera meno nota dell’autrice, sebbene la resa complessiva non sia particolarmente avvincente.

I n occasione del cinquantenario dalla morte di Agatha Christie, è disponibile da oggi su Netflix I sette quadranti di Agatha Christie, miniserie tratta dal romanzo omonimo del 1929 (tra i meno conosciuti della sua produzione). Il risultato è formalmente impeccabile, visivamente elegante ma del tutto mancante di suspense e benefici tocchi di umorismo british. Una scelta curiosamente controcorrente rispetto ai classici televisivi come il Poirot di David Suchet o le più recenti messe in scena come Perché non lo hanno chiesto a Evans? diretto da Hugh Laurie. A salvare i 3 episodi dai molti (troppi) sbadigli ci pensano Helena Bonham Carter e Martin Freeman. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Atmosfere alla Downton Abbey, recitazione impeccabile ma una narrazione piatta e poco avvincente

