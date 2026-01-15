Atletico Madrid i Colchoneros blindano Giuliano Simeone | c’è la firma sul rinnovo di contratto! I dettagli

L'Atlético Madrid ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Giuliano Simeone, consolidando così la propria fiducia nel talento della famiglia Simeone. La firma rappresenta un passo importante per il club, che punta a rafforzare il proprio progetto a lungo termine e a consolidare la presenza della propria giovane promessa all’interno della rosa. Questa operazione testimonia l’impegno dell’Atlético nel valorizzare i giovani e nel mantenere stabilità nella propria formazione.

