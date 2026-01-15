Atletica leggera - Giovanili La Virtus cala il poker

L’Atletica Virtus inizia il 2026 con risultati positivi. Al meeting indoor di Modena, Alessandro Vanni ha ottenuto il pass per le finali juniores con un tempo di 8”41 nei 60 metri ostacoli, conquistando anche il bronzo assoluto. L’evento ha visto la partecipazione di atleti giovanili, confermando la buona forma della squadra e il talento emergente tra i giovani.

Il 2026 per l’Atletica Virtus è iniziato subito con ottimi risultati. Al "Meeting" assoluto indoor di Modena, Alessandro Vanni ha staccato il primo pass tricolore del nuovo anno, sotto gli occhi attenti del tecnico Elena Landi, con la misura di 8”41 nei 60 metri ostacoli: ha conquistato il bronzo e l’accesso alle finali "Juniores". Nella gara femminile, poi, Ilaria Razzolini è salita sul terzo gradino del podio con il crono di 9”15. Dal meeting di salto in lungo indoor di Venturina Terme, invece, sono arrivati il bronzo e il nuovo primato personale per Carlo Bresciani (con 6.93) allenato da Lorenzo Dumini e la bella vittoria di Aurora Massaglia, allenata da Luca Rapè, con la misura di 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

