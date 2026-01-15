Atletica leggera - Giovanili La Virtus cala il poker
L’Atletica Virtus inizia il 2026 con risultati positivi. Al meeting indoor di Modena, Alessandro Vanni ha ottenuto il pass per le finali juniores con un tempo di 8”41 nei 60 metri ostacoli, conquistando anche il bronzo assoluto. L’evento ha visto la partecipazione di atleti giovanili, confermando la buona forma della squadra e il talento emergente tra i giovani.
Il 2026 per l’Atletica Virtus è iniziato subito con ottimi risultati. Al "Meeting" assoluto indoor di Modena, Alessandro Vanni ha staccato il primo pass tricolore del nuovo anno, sotto gli occhi attenti del tecnico Elena Landi, con la misura di 8”41 nei 60 metri ostacoli: ha conquistato il bronzo e l’accesso alle finali "Juniores". Nella gara femminile, poi, Ilaria Razzolini è salita sul terzo gradino del podio con il crono di 9”15. Dal meeting di salto in lungo indoor di Venturina Terme, invece, sono arrivati il bronzo e il nuovo primato personale per Carlo Bresciani (con 6.93) allenato da Lorenzo Dumini e la bella vittoria di Aurora Massaglia, allenata da Luca Rapè, con la misura di 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Atletica leggera. La Virtus Lucca si rafforza con gli arrivi di Francesco Moreno Ibidi e Valeria Bellini
Leggi anche: Le Minors: battuta la capolista Virtus Medicina, la Lg Competition espugna Argenta. La Francesco Francia fa l’impresa. Molinella di Baiocchi cala il poker
Atletica leggera - Giovanili. La Virtus cala il poker; Basket giovanile. Next Gen, la Virtus regola Venezia.
Atletica leggera - Giovanili. La Virtus cala il poker - Quattro titoli individuali e il primo posto dei "Cadetti" ai provinciali di cross. msn.com
Atletica leggera - La festa. Virtus, 50 anni di gloria. Il club ha mezzo secolo - Grande partecipazione di tanti ex atleti, oltre ai campioni di oggi. lanazione.it
Due volti nuovi per una Virtus sempre più giovane e…forte - La stagione 2026 dell’Atletica Virtus Lucca inizia subito con due nuovi tesserati: si tratta dei due ostacolisti Francesco Moreno Ibidi (nella foto) e Valeria Bellini che andranno a rafforzare rispett ... noitv.it
Vuoi provare le discipline dell'atletica leggera Vuoi unirti alle nostre squadre per emozioni uniche In atletica non si fa panchina Offerta incredibile possibilità di effettuare un Open Day di 2 settimane a scelta, da gennaio al 31 marzo. Quando facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.