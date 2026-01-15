Astronauta Iss malato rientro su Terra

La missione Crew 11 sulla Stazione Spaziale Internazionale è rientrata in California prima del previsto a causa di un problema di salute di uno dei membri dell'equipaggio. L'astronauta malato ha richiesto un ritorno anticipato sulla Terra, garantendo le cure necessarie. La decisione è stata presa nel rispetto della sicurezza dell'equipaggio e delle procedure standard, senza compromettere la riuscita della missione.

12.29 La missione Crew 11 è rientrata in California anticipando il ritorno sulla Terra dall'Iss per via di un "problema di salute" a un membro dell'equipaggio. E' la prima volta,nei 25 anni di storia della Stazione Spaziale Internazionale, che un equipaggio rientra in anticipo per "infortunio",ha detto la Nasa.L'ammaraggio era previsto il 1 febbraio. La navetta Crew Dragon Endeavour è stata 167 giorni in orbita. A bordo: Zena Cardmane e Mike Fincke della Nasa, il giapponese Kimiya Yui e il russo Oleg Platonov. Il rientro è durato 11 ore. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

