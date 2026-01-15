Asti undicenne scompare dopo lite per smartphone | ritrovato dalla Polizia in stazione fuori provincia lieto fine per la famiglia

Un ragazzo di 11 anni scomparso ad Asti dopo un litigio familiare è stato trovato dalla Polizia in una stazione fuori provincia. La scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra i familiari e le autorità, ma fortunatamente il giovane è stato rintracciato e sta bene. La vicenda si è conclusa positivamente, offrendo un esito rassicurante per tutto il nucleo familiare.

