Asti undicenne scompare dopo lite per smartphone | ritrovato dalla Polizia in stazione fuori provincia lieto fine per la famiglia

Da orizzontescuola.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 11 anni scomparso ad Asti dopo un litigio familiare è stato trovato dalla Polizia in una stazione fuori provincia. La scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra i familiari e le autorità, ma fortunatamente il giovane è stato rintracciato e sta bene. La vicenda si è conclusa positivamente, offrendo un esito rassicurante per tutto il nucleo familiare.

Un ragazzo di 11 anni si è allontanato da casa ad Asti nel primo pomeriggio dopo una discussione con la famiglia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

