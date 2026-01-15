Asti undicenne scompare dopo lite per smartphone | ritrovato dalla Polizia in stazione fuori provincia lieto fine per la famiglia
Un ragazzo di 11 anni scomparso ad Asti dopo un litigio familiare è stato trovato dalla Polizia in una stazione fuori provincia. La scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra i familiari e le autorità, ma fortunatamente il giovane è stato rintracciato e sta bene. La vicenda si è conclusa positivamente, offrendo un esito rassicurante per tutto il nucleo familiare.
Un ragazzo di 11 anni si è allontanato da casa ad Asti nel primo pomeriggio dopo una discussione con la famiglia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Minore scompare da Piacenza, ritrovato dalla polizia locale nella provincia di Lecco
Leggi anche: Cane smarrito ritrovato a Capodimonte: lieto fine grazie alla Polizia Municipale
Cardiologia Asti evita il pacemaker a un undicenne lombardo - Il reparto di cardiologia dell'ospedale Cardinal Massaia di Asti ha evitato il pacemaker a un ragazzino lombardo affetto da cardiopatia congenita. ansa.it
La Questura di Asti interviene e media tra il minore e la famiglia, il ringraziamento del fratello maggiore che aveva lanciato l'allarme facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.