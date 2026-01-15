Assalito da baby gang nel fast food e lasciato solo | la dura accusa di un 20enne

Emmanuel Barrella, 20 anni, lavora nei fine settimana e studia per migliorare il suo futuro. Recentemente, ha denunciato di essere stato aggredito da baby gang mentre si trovava in un fast food, lasciato solo durante l'incidente. Questa vicenda mette in luce le difficoltà di molti giovani che, tra studio e lavoro, si trovano ad affrontare situazioni di disagio e insicurezza.

