Assalito da baby gang nel fast food e lasciato solo | la dura accusa di un 20enne
Emmanuel Barrella, 20 anni, lavora nei fine settimana e studia per migliorare il suo futuro. Recentemente, ha denunciato di essere stato aggredito da baby gang mentre si trovava in un fast food, lasciato solo durante l'incidente. Questa vicenda mette in luce le difficoltà di molti giovani che, tra studio e lavoro, si trovano ad affrontare situazioni di disagio e insicurezza.
Emmanuel Barrella, 20 anni, il sabato sera non sta con gli amici in giro per locali, ma lavora. E nel (poco) tempo libero studia per migliora la sua posizione. È “fiduciario” per un'azienda che si occupa di sicurezza per un noto fast food limitrofo ad uno dei principali centri commerciali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Ragazzino rapinato da baby gang, in carcere il 20enne: "Capacità criminale elevatissima"
Leggi anche: Spaccata nel fast food aperto da un mese: ladri fuggiti con 6mila euro, danni da quantificare | Foto
Baby gang assale un ambulante per rapinarlo: le ragazze lo massacrano a calci e pugni mentre i complici puntano al portafoglio - Brutale aggressione nella tarda serata di sabato 25 ottobre a Piove di Sacco ai danni di un ambulante 34enne, picchiato da una baby gang che ha messo in atto un tentativo di ... ilgazzettino.it
Pubblichiamo una lettera del padre del ragazzo di 15 anni rapinato e aggredito da una baby gang sabato sera in pieno centro facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.