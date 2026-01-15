Mercoledì 14 gennaio 2026, la fiction di Canale5 “A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna” ha registrato il maggior ascolto della serata, superando gli altri programmi. La rete ha ottenuto un aumento di 98.000 spettatori rispetto alla media, confermando l’interesse per le produzioni di fiction. L’analisi degli ascolti evidenzia la preferenza degli spettatori per i contenuti di intrattenimento di qualità, con una crescita significativa rispetto alle serate precedenti.

La serata di mercoledì 14 gennaio 2026 ha visto un netto predominio della fiction di Canale5, con “A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna” che ha conquistato 3.968.000 spettatori, raggiungendo uno share del 25,67%. Su Rai1, invece, il film Zamora ha interessato 2.228.000 spettatori, pari al 12,66% di share. Rai2 ha trasmesso 2 Hearts – Intreccio di destini, visto da 460.000 spettatori con il 2,52% di share, mentre su Italia1 Homefront ha intrattenuto 906.000 spettatori, corrispondenti al 4,94%. Su Rai3, la presentazione di 23 minuti ha raccolto 973.000 spettatori (4,61%), mentre il programma Chi l’ha Visto? ha totalizzato 1. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 14 Gennaio 2026. Uomini e Donne davanti a tutti +98K

