Ascolti tv | Sabrina Ferilli sbanca l' Auditel bene Federica Sciarelli con Chi l' ha visto?

Gli ascolti televisivi di mercoledì evidenziano il successo di Sabrina Ferilli, che conquista l’Auditel, e quello di Federica Sciarelli con “Chi l’ha visto?”. Su Rai1, il film “Zamora” con Neri Marcorè ha registrato circa 2.215 milioni di spettatori, confermando l’interesse del pubblico per le offerte delle reti principali.

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 il film Zamora con Neri Marcorè interessare 2.215.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale5 la serie A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna con Sabrina Ferilli ha invece dominato la prima serata con una media di 3.921.000 spettatori pari al 25.6%. Su Rai2 2 Hearts – Intreccio di destini segna 457.000 teste pari al 2.5%, mentre su Italia1 Homefront ne raduna 900.000 pari al 4.9%. Su Tv8 Godzilla diverte 162.000 spettatori (1.0%). Sul Nove Little Big Italy totalizza 363.000 spettatori con il 2.0%. Per l'approfondimento: su Rai3 Chi l'ha Visto? con Federica Sciarelli segna 1.

