Ascolti TV mercoledì 14 gennaio 2026 | A Testa Alta guida il prime time La Ruota davanti in access

Ascolti TV di mercoledì 14 gennaio 2026 (Auditel): Canale 5 guida il prime time con A Testa Alta (3.921.000, 25,6%). In access La Ruota della Fortuna (5.579.000, 26,7%) supera Affari Tuoi (4.798.000, 22,9%). Nel preserale L'Eredità (4.909.000, 27,8%) batte Caduta Libera (2.693.000, 16,7%). Tutti i dati: prime time, access, preserale, daytime, seconda serata, telegiornali e share reti e gruppi.

Ascolti tv ieri (14 gennaio): altro botto di Sabrina Ferilli, Gerry Scotti allunga su De Martino - A Testa Alta vince in prima serata con quasi 4 milioni di spettatori, Zamora di Neri Marcorè si ferma al 12,7% di share, ottimo Cazzullo: tutti i dati Auditel

Ascolti tv ieri mercoledì 14 gennaio chi ha vinto tra A testa alta di Sabrina Ferilli e Zamora di Neri Marcorè - Ascolti tv mercoledì 14 gennaio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Zamora di Neri Marcorè contro A testa alta con Sabrina Ferilli e Aldo Cazzullo

