Ascolti TV di mercoledì 14 gennaio 2026 con i principali spunti della giornata

Gli ascolti TV di mercoledì 14 gennaio 2026 offrono una panoramica delle preferenze del pubblico, con Ferilli protagonista in prima serata, Scotti che si conferma nell'access prime time e le soap che mantengono un buon riscontro nel daytime. Ecco i principali spunti della giornata, analizzati per comprendere meglio le tendenze televisive attuali.

Ferilli domina la prima serata, Scotti allunga nell’access e le soap volano nel daytime Ascolti TV – Prima serata Serata nettamente dominata da A Testa Alta su Canale 5: 3.921.000 spettatori e 25,6%, un risultato altissimo che certifica il successo della fiction con Sabrina Ferilli, leader assoluta della serata. Su Rai1 Zamora delude: 2.215.000 spettatori . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Ascolti TV di mercoledì 14 gennaio 2026, con i principali spunti della giornata. Leggi anche: Ascolti TV | Mercoledì 14 Gennaio 2026 Leggi anche: Ascolti TV | Mercoledì 14 Gennaio 2026. Ferilli A Testa Alta25.6%, Rai1 flop con Zamora 12.7% Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ascolti tv mercoledì 14 gennaio | Zamora A testa alta Chi l’ha visto?; Ascolti tv mercoledì 7 gennaio | Tempi supplementari A testa alta Safe; Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 14 gennaio 2026; Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 14 gennaio 2026. Ascolti tv ieri (14 gennaio): altro botto di Sabrina Ferilli, Gerry Scotti allunga su De Martino - A Testa Alta vince in prima serata con quasi 4 milioni di spettatori, Zamora di Neri Marcorè si ferma al 12,7% di share, ottimo Cazzullo: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv ieri mercoledì 14 gennaio chi ha vinto tra A testa alta di Sabrina Ferilli e Zamora di Neri Marcorè - Ascolti tv mercoledì 14 gennaio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Zamora di Neri Marcorè contro A testa alta con Sabrina Ferilli e Aldo Cazzullo ... virgilio.it

Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di mercoledì 14 gennaio 2026: i dati Auditel facebook

Nuova lezione con esercizi di ascolto mercoledì 14 gennaio! Start the new year on the right foot and tune into our YT channel on Wednesday. There will be 4 listening exercises with questions to help you improve your comprehension. Ti aspettiamo! #learnItali x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.