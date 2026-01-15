Ascolti tv ‘A testa alta’ su Canale 5 vince con 25,6%
La serie ‘A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna’ ha ottenuto un buon riscontro in prima serata su Canale 5, con una quota di ascolti pari al 25,6%. La produzione, trasmessa ieri, si conferma tra le preferenze del pubblico, dimostrando l'interesse verso storie che affrontano tematiche di coraggio e determinazione. Un risultato che conferma la capacità della rete di proporre contenuti coinvolgenti e di qualità.
(Adnkronos) – La nuova serie 'A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna', in onda ieri su Canale 5, vince la sfida del prime time con 3.921.000 spettatori, raggiungendo il 25,6% di share. Medaglia d'argento per Rai1 che con il film 'Zamora' ha incollato allo schermo 2.215.000 spettatori e il 12,7% di share mentre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Ascolti tv, trionfa ‘A testa alta’: la serie di Canale 5 vola con il 25,2%
Leggi anche: Ascolti TV di mercoledì 7 gennaio 2026: Canale 5 domina la prima serata, bene Rai1 ma vince “A Testa Alta”
Ascolti TV ieri sera, 14 dicembre 2026: chi ha vinto tra Zamora e A Testa Alta? - Ascolti TV: stravince di nuovo A Testa Alta su CANALE 5 con oltre il 25% di share e quasi 4 milioni di spettatori. msn.com
Ascolti tv 7 gennaio: chi ha vinto tra Tempi supplementari e A testa alta, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della fortuna - I dati Auditel di Rai1 con il film tv Tempi supplementari e Canale 5 con la fiction A testa alta, ... fanpage.it
Ascolti tv ieri (7 gennaio): Sabrina Ferilli parte col botto e trionfa, Zeno asfaltato, Gerry Scotti da urlo - A Testa Alta vince la prima serata con più di 4 milioni di spettatori, Tempi Supplementari si ferma al 13,1% di share: tutti i dati Auditel ... libero.it
How You are Called out of the World by the Name above all Names - Torah Portion Shemot
BOOM di ascolti per la seconda puntata di #ATestaAlta, che stravince la serata con 4 milioni di spettatori e uno share che scresce fino a toccare il 25,6%! Sabrina Ferilli si conferma la regina degli ascolti con una storia intensa, piena di colpi di scena e mome facebook
Continua il fenomeno Ferilli. A Testa alta si conferma con ottimi ascolti, ottenendo 3,9 milioni di spettatori con uno share del 25.6% di share #AscoltiTv #ATestaAlta x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.