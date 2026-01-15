Ascolti tv ‘A testa alta’ su Canale 5 vince con 25,6%

La serie ‘A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna’ ha ottenuto un buon riscontro in prima serata su Canale 5, con una quota di ascolti pari al 25,6%. La produzione, trasmessa ieri, si conferma tra le preferenze del pubblico, dimostrando l'interesse verso storie che affrontano tematiche di coraggio e determinazione. Un risultato che conferma la capacità della rete di proporre contenuti coinvolgenti e di qualità.

Ascolti tv 7 gennaio: chi ha vinto tra Tempi supplementari e A testa alta, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della fortuna - I dati Auditel di Rai1 con il film tv Tempi supplementari e Canale 5 con la fiction A testa alta

Ascolti tv ieri (7 gennaio): Sabrina Ferilli parte col botto e trionfa, Zeno asfaltato, Gerry Scotti da urlo - A Testa Alta vince la prima serata con più di 4 milioni di spettatori, Tempi Supplementari si ferma al 13,1% di share: tutti i dati Auditel

BOOM di ascolti per la seconda puntata di #ATestaAlta, che stravince la serata con 4 milioni di spettatori e uno share che scresce fino a toccare il 25,6%! Sabrina Ferilli si conferma la regina degli ascolti con una storia intensa, piena di colpi di scena e mome facebook

Continua il fenomeno Ferilli. A Testa alta si conferma con ottimi ascolti, ottenendo 3,9 milioni di spettatori con uno share del 25.6% di share #AscoltiTv #ATestaAlta x.com

