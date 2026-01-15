Artico così Trump ha rotto l' accordo coi Paesi occidentali L' ombra dei russi nelle Svalbard

L'uscita degli Stati Uniti dall'accordo con i Paesi occidentali ha segnato un cambiamento nelle dinamiche dell'Artico. L'influenza russa, rafforzata dalla Cina, si sta consolidando nella regione delle Svalbard, mentre gli USA scelgono di agire in modo indipendente. Questa evoluzione riflette un mutato equilibrio di potere e nuove sfide nelle strategie di politica internazionale nell'area artica.

